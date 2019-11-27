Лишний день отдыха плохо отразится на зарплате

Жители России могут получить выходной перед новогодней ночью, но они должны понимать негативные последствия такого шага. Об этом предупредил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

По закону 31 декабря является предпраздничным рабочим днем, то есть сокращенным на 1 час. Сделать его официальным выходным, который оплачивается, может только федеральное правительство за счет переноса на этот день другого выходного.

Работодатель может, конечно, отпустить сотрудников в любой день. Для этого достаточно выпустить соответствующий приказ. Но нужно понимать, что это сократит рабочее время и, соответственно, оплату труда. Поэтому работодатель должен предварительно заручиться согласием коллектива на уменьшение зарплаты за счет лишнего дня отдыха.

Можно поступить и по-другому, рассказал Шкловец ТАСС. Выходной 31 декабря можно дать сотрудникам в счет их очередного отпуска или просто "подарить": "В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", – пояснил замглавы Роструда.

Новогодние каникулы россиян в 2020 г. продлятся с 1 по 8 января включительно.