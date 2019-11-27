В Москве пройдет XVI ювелирная выставка

В предновогодней суете праздничное настроение само не приходит, но его можно создать, вызвать, проникнуться им. Одно их тех мест, где оно как раз живет и затягивает всех пришедших в свою круговерть – это ежегодная ювелирная выставка "Лучшие украшения России", которую можно будет посетить с 11 по 15 декабря на ВДНХ. Для этого есть несколько причин.



Во-первых, это мероприятие с говорящим названием. Среди экспонентов – ведущие ювелирные компании страны: "Альфа" (Москва), "Корпорация L-Silver" (Москва) , "Сувениры Балтики" (Калинингад), "Янтарная волна" (Калиниград), "Белая ворона" (Бронницы), "Amberium" (Калиниград), "Янтарная мануфактура Балтийская" (Балтийск), Ювелирная студия "Darvin" (Москва), "Кустов" (Кострома), "Fillаrt" (Санкт-Петербург), "CORONA" (Красное-на-Волге), "Seven Diamonds Якутские Бриллианты" (Москва), "Уран Саха" (Якутск), "Саха Дизайн" (Якутск), "Русский Янтарь" (Москва) и многие другие. А это значит, что выставка – идеальное место для поиска уникальных новогодних подарков.

Среди лучших украшений России: ювелирные украшения из золота и серебра, бриллианты, ювелирные вставки, ювелирные изделия обрядово-культового назначения, часовые бренды, бижутерия, интерьерные украшения из камня и бронзы, столовые приборы в ювелирном исполнении. Найти свое украшение, соответствующее моде и личному бюджету, сможет каждый посетитель.

Во-вторых, атмосфера, которая будет царить там в указанные дни, превратит выставочный павильон на ВДНХ в настоящий фестиваль красоты и стиля, который откроет перед покупателями неограниченные возможности выбора подарка по своему вкусу и достатку, разнообразит жизнь сиянием драгоценностей, непременно добавит счастья и сохранит благополучие. Главное отличие этой предновогодней выставки в том, что абсолютно с любым участником можно договорится о праздничной скидке, в отличие от ювелирного магазина.

В-третьих, Новый год – это время исполнения желаний. Пусть под большой ароматной елкой окажется то самое украшение, что будет куплено на ювелирной выставке "Лучшие украшения России". Оно станет талисманом наступающего 2020 года.

Выставка пройдет по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 75, ВДНХ, павильон 75.

Время работы: 11 – 14 декабря с 11:00 до 20:00, 15 декабря – с 11:00 до 17:00.

Вход на выставку свободный при условии регистрации на сайте.

Стоимость билета в кассах ВДНХ с 11 по 15 декабря – 150 рублей

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