Какой ритуал поможет задобрить Металлическую Крысу

Наступающий 2020 год начинает новый цикл Восточного календаря животных. Астрологи считают, что год Крысы открывает новые возможности и служит идеальным временем для самых амбициозных начинаний. Чтобы новогодняя ночь стала временем исполнения желаний, нужно правильно подготовиться к приходу Металлической Крысы.

"Все мы ежегодно загадываем желания под бой курантов... Это нужно делать правильно, то есть "желать" в настоящем времени и произносить желание с благодарностью... Необходимо наделить желание положительной энергией", -

рассказал порталу "МИР 24" астролог Олег Персидский.

Он напомнил, что задуманное нужно правильно сформулировать и не употреблять при этом частицу "не". Кроме того, надо заранее подготовить свой дом: избавиться от хлама, все помыть и проветрить. В первую минуту 2020 года следует распахнуть окна, чтобы впустить в дом обновленную энергию.

Астролог считает, что для того, чтобы желания сбылись, в свою жизни должен присутствовать позитив: в дни подготовки к празднику и в первые 12 дней нового года надо как следует поблагодарить мир за те блага, что уже присутствуют в жизни.

Верный способ заполучить задуманное на Новый год: написать желание на бумажке, свернуть ее в трубочку, положить в шарик и повесить его повыше на елку. В течение недели, глядя на елочную игрушку, надо представлять, что желание исполняется. Потом шар надо убрать в укромное место. Такой способ подойдет для желаний любого рода.

А вот тем, кто мечтает встретить в 2020 г. свою вторую половинку, астролог советует повесить на елку позолоченное сердце. Результат гарантирован, утверждает эксперт.