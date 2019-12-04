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Пенсии вырастут в 2020 году

Пенсии вырастут в 2020 году
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Индексация пособий по старости пройдет на месяц раньше

У пенсионеров, возможно, появится надежда зажить лучше в 2020 году. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на три года. Так, страховые пенсии неработающих вырастут на 6,6%. Кроме того, изменится и порядок индексации – в Новом году Белой Крысы она пройдет на месяц раньше, чем положено в законе о страховых пенсиях. 

"Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей. У участников и инвалидов ВОВ. получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей", – отметили в ПФР. 

По плану, пенсии по государственному обеспечению также проиндексируют на 7 процентов. Произойдет это не раньше первого апреля. Представители ведомства в обращении отметили, что повышение коснется почти 4 млн работающих и неработающих пенсионеров. 

Сельским пенсионерам тоже повезет. 

В бюджете также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки к фиксированной выплате. Список профессий и должностей работников сельского хозяйства, имеющих право на прибавку, был расширен в середине 2019-го постановлением Правительства. В 2020 году Пенсионный фонд продолжит устанавливать повышенную пенсию всем жителям села, которые обратятся за ней при наличии соответствующего права

– рассказали в ПФР. 

А вот военные пенсии в 2020 году увеличивать не будут. Все дело в том, что закон о ежегодном увеличении на 2% размера денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военнослужащим, "заморозили" до 2021 года. 

Марина МОНРО

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