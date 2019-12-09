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До Нового года – 2020 остались считанные дни, и многие уже продумывают, чем удивить гостей во время застолья. Торт станет главным блюдом на любом празднике, тем более что рецепт этого десерта очень прост – его не нужно выпекать в духовке и приготовить его можно из доступных продуктов.
"Утро" делится рецептом нежного шоколадного торта к новогоднему застолью.
Ингредиенты
Для приготовления коржей:
170 г ванильных сухарей
100 г грецких орехов
50 г черного шоколада с содержанием какао 50%
70 г шоколадной пасты
Для приготовления крема:
350 г 30 – 35% сливок
350 г сливочного сыра
65 г сахарной пудры
140 г шоколадной пасты
Также для посыпки понадобится 10 г черного шоколада.
Этапы приготовления
В измельченные сухари добавить грецкие орехи, шоколад и шоколадную пасту.
Затем все ингредиенты измельчить в блендере до однородного состояния рассыпчатой крошки.
Чтобы приготовить крем, необходимо в охлажденную сухую миску влить холодные сливки и тщательно взбить. Когда сливки начнут пениться, нужно постепенно ввести сахарную пудру и снова взбить, пока масса не станет воздушной.
К сливочному сыру добавить шоколадную пасту и перемешать до однородного состояния. Затем эту массу нужно добавить в сливки – желательно в три этапа.
Устанавливаем кольцо с ацетатной пленкой на тарелку и формируем торт. Получится 4 слоя с крошкой и 4 – с кремом.
Одну четвертую часть крошки высыпать на тарелку и утрамбовать стаканом. Далее одну четвертую часть крема необходимо выложить сверху ровным слоем, не перемешивая с предыдущим.
Далее нужно снова выложить крошу, а затем – крем. И так еще три раза. Чтобы крем удобнее было разравнивать, его лучше выкладывать небольшими горочками, советует Яндекс.Дзен-канал "Вкусно Просто Быстро".
Накрываем торт пищевой пленкой и убираем настояться и в холодильник на 5 – 6 часов или на ночь. Затем украшаем измельченным шоколадом или орехами.
Осталось снять форму – и торт готов.
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