Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
В Карачаево-Черкесии объявили вторник 31 декабря нерабочим днем. Соответствующее распоряжение дал глава региона Рашид Темрезов.
"Подписал Указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", – написал губернатор в Instagram.
Ранее сделали последний день уходящего года выходным в Псковской, Кировской, Томской областях, а также в Крыму, передает "Лента".
Россияне
в наступающем году отдыхают с 1 по 8 января 2020 года. Но по решению местных
властей и даже отдельных работодателей россияне могут получить возможность
начать праздновать Новый год уже 31 декабря 2019 года.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко