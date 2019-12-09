В некоторых регионах страны жителям дали выспаться перед новогодней ночью

В Карачаево-Черкесии объявили вторник 31 декабря нерабочим днем. Соответствующее распоряжение дал глава региона Рашид Темрезов.

"Подписал Указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", – написал губернатор в Instagram.

Ранее сделали последний день уходящего года выходным в Псковской, Кировской, Томской областях, а также в Крыму, передает "Лента".

Россияне в наступающем году отдыхают с 1 по 8 января 2020 года. Но по решению местных властей и даже отдельных работодателей россияне могут получить возможность начать праздновать Новый год уже 31 декабря 2019 года.

