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Россиянам дали выходной 31 декабря

Россиянам дали выходной 31 декабря
Фото: www.globallookpress.com
В некоторых регионах страны жителям дали выспаться перед новогодней ночью

В Карачаево-Черкесии объявили вторник 31 декабря нерабочим днем. Соответствующее распоряжение дал глава региона Рашид Темрезов. 

"Подписал Указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", – написал губернатор в Instagram.

Ранее сделали последний день уходящего года выходным в Псковской, Кировской, Томской областях, а также в Крыму, передает "Лента".

Россияне в наступающем году отдыхают с 1 по 8 января 2020 года. Но по решению местных властей и даже отдельных работодателей россияне могут получить возможность начать праздновать Новый год уже 31 декабря 2019 года. 

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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