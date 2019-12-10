Оригинальное блюдо приятно удивит гостей

Многие хозяйки ищут рецепт простого, но необычного блюда к новогоднему застолью – 2020. Приготовление этого сытного салата займет всего пару минут, однако он приятно удивит гостей своим пикантным вкусом.

Ингредиенты

Сыр твердый – 100 г

Ветчина – 200 г

Маринованные грибы – 200 г

Консервированная кукуруза – 400 г (понадобится 0,5 банки)

Майонез – 4 ст. л.

Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления

Твердый сыр нарезать крупным кубиком.

Добавить консервированную кукурузу – она придаст салату сладость. Понадобится половина банки, но на большую компанию можно использовать и целую.

Ветчину, как и сыр, нарезать на крупные кусочки.

Маринованные грибы придадут блюду остроту. Крупные лучше разрезать на части, а маленькие можно оставить целыми.

Все ингредиенты положить в одну миску, заправить майонезом, добавить специи по вкусу.

Также в этот салат можно добавить пекинскую капусту или зеленый лук. Вместо майонеза подойдет домашний йогурт с добавлением специй и лимонного сока. По желанию, блюдо можно дополнить солеными сухарями, делится рецептом Яндекс.Дзен-канал "Дверь на кухню".

Простой новогодний салат готов – можно подавать к столу.

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