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Многие хозяйки ищут рецепт простого, но необычного блюда к новогоднему застолью – 2020. Приготовление этого сытного салата займет всего пару минут, однако он приятно удивит гостей своим пикантным вкусом.
Ингредиенты
Сыр твердый – 100 г
Ветчина – 200 г
Маринованные грибы – 200 г
Консервированная кукуруза – 400 г (понадобится 0,5 банки)
Майонез – 4 ст. л.
Соль и черный перец по вкусу
Способ приготовления
Твердый сыр нарезать крупным кубиком.
Добавить консервированную кукурузу – она придаст салату сладость. Понадобится половина банки, но на большую компанию можно использовать и целую.
Ветчину, как и сыр, нарезать на крупные кусочки.
Маринованные грибы придадут блюду остроту. Крупные лучше разрезать на части, а маленькие можно оставить целыми.
Все ингредиенты положить в одну миску, заправить майонезом, добавить специи по вкусу.
Также в этот салат можно добавить пекинскую капусту или зеленый лук. Вместо майонеза подойдет домашний йогурт с добавлением специй и лимонного сока. По желанию, блюдо можно дополнить солеными сухарями, делится рецептом Яндекс.Дзен-канал "Дверь на кухню".
Простой новогодний салат готов – можно подавать к столу.
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