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Вкусно и сытно: пикантный салат на Новый год за пять минут

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Оригинальное блюдо приятно удивит гостей

Многие хозяйки ищут рецепт простого, но необычного блюда к новогоднему застолью – 2020. Приготовление этого сытного салата займет всего пару минут, однако он приятно удивит гостей своим пикантным вкусом.

Ингредиенты

Сыр твердый – 100 г
Ветчина – 200 г
Маринованные грибы – 200 г
Консервированная кукуруза – 400 г (понадобится 0,5 банки)
Майонез – 4 ст. л.
Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления

Твердый сыр нарезать крупным кубиком.

Фото: www.globallookpress.com

Добавить консервированную кукурузу – она придаст салату сладость. Понадобится половина банки, но на большую компанию можно использовать и целую.

Фото: www.globallookpress.com

Ветчину, как и сыр, нарезать на крупные кусочки.

Фото: www.globallookpress.com

Маринованные грибы придадут блюду остроту. Крупные лучше разрезать на части, а маленькие можно оставить целыми.

Фото: pixabay.com

Все ингредиенты положить в одну миску, заправить майонезом, добавить специи по вкусу.

Фото: pixabay.com

Также в этот салат можно добавить пекинскую капусту или зеленый лук. Вместо майонеза подойдет домашний йогурт с добавлением специй и лимонного сока. По желанию, блюдо можно дополнить солеными сухарями, делится рецептом Яндекс.Дзен-канал "Дверь на кухню".

Простой новогодний салат готов – можно подавать к столу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом нежного шоколадного торта на Новый год – 2020, который легко можно приготовить без выпекания.

Карина СИРАЗОВА

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