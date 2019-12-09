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Шоколадный торт без выпечки: простой рецепт десерта на Новый год

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С приготовлением этого блюда справится любая хозяйка

До Нового года – 2020 остались считанные дни, и многие уже продумывают, чем удивить гостей во время застолья. Торт станет главным блюдом на любом празднике, тем более что рецепт этого десерта очень прост – его не нужно выпекать в духовке и приготовить его можно из доступных продуктов.

"Утро" делится рецептом нежного шоколадного торта к новогоднему застолью.

Ингредиенты

Для приготовления коржей:

170 г ванильных сухарей
100 г грецких орехов
50 г черного шоколада с содержанием какао 50%
70 г шоколадной пасты

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Для приготовления крема:

350 г 30 – 35% сливок
350 г сливочного сыра
65 г сахарной пудры
140 г шоколадной пасты

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Также для посыпки понадобится 10 г черного шоколада.

Этапы приготовления

В измельченные сухари добавить грецкие орехи, шоколад и шоколадную пасту.

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Затем все ингредиенты измельчить в блендере до однородного состояния рассыпчатой крошки.

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Чтобы приготовить крем, необходимо в охлажденную сухую миску влить холодные сливки и тщательно взбить. Когда сливки начнут пениться, нужно постепенно ввести сахарную пудру и снова взбить, пока масса не станет воздушной.

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К сливочному сыру добавить шоколадную пасту и перемешать до однородного состояния. Затем эту массу нужно добавить в сливки – желательно в три этапа.

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Устанавливаем кольцо с ацетатной пленкой на тарелку и формируем торт. Получится 4 слоя с крошкой и 4 – с кремом.

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Одну четвертую часть крошки высыпать на тарелку и утрамбовать стаканом. Далее одну четвертую часть крема необходимо выложить сверху ровным слоем, не перемешивая с предыдущим.

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Далее нужно снова выложить крошу, а затем – крем. И так еще три раза. Чтобы крем удобнее было разравнивать, его лучше выкладывать небольшими горочками, советует Яндекс.Дзен-канал "Вкусно Просто Быстро".

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Накрываем торт пищевой пленкой и убираем настояться и в холодильник на 5 – 6 часов или на ночь. Затем украшаем измельченным шоколадом или орехами.

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Осталось снять форму – и торт готов.

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Ранее "Утро" поделилось простым рецептом выпечки к праздничному столу.

Карина СИРАЗОВА

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