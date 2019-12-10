Выходные наступят через два дня

В наступающем году россиянам будет очень легко втягиваться в трудовой процесс после длительных новогодних праздников. Как напомнили в Роструде, первый рабочий день в 2020 г. выпадает на четверг, 9 января. Так что граждане, кто на пятидневном графике, не успеют устать до новых выходных.

"Поскольку новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, первая рабочая неделя в 2020 г. будет двухдневной: 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно", – передает ТАСС.

Последняя рабочая неделя в уходящем году также будет двухдневной. Более того, вторник 31 декабря является предпраздничным рабочим днем, то есть сокращенным на 1 час. А в некоторых регионах 31 декабря власти объявили выходным.