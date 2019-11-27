Россиян ждут две коротких рабочих недели

У новогодних каникул появятся приятные бонусы

В последнюю неделю этого года граждане России будут работать всего 2 дня: 30 и 31 декабря.

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец напомнил, что 31 декабря – предпраздничный день, поэтому он станет сокращенным на 1 час. При этом работодатель может просто "подарить" работникам этот день в качестве дополнительного выходного.

В наступающем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя 2020 г. тоже будет укороченной и захватит только четверг и пятницу, 9 и 10 января. В ведомстве подчеркивают, что уйти в отпуск сотрудник может в любой день, в том числе и 9 января. Для этого нужно только заранее договориться с работодателем и проработать непрерывно 6 месяцев.