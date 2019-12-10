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Удар по печени: как восстановиться после новогоднего застолья

Удар по печени: как восстановиться после новогоднего застолья
Фото: pixabay.com
Названы продукты, которые снимут воспаление фильтра организма

До Нового года остается все меньше времени. Многие россияне используют его для покупки подарков. А вто-то приводит себя в форму, чтобы вдоволь насладиться кулинарными шедеврами и напитками, в том числе алкогольными.

Однако вышеперечисленные излишества наносят серьезный удар по печени. К счастью, ее можно восстановить, если насытить организм лактобактериями, полагают китайские ученые. Так что на помощь после Новогодней ночи и каникул в целом придут кисломолочные продукты. Пользу печени принесут йогурт, творог, кефир и мягкий сыр. 

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты проводили опыты на мышах. Их поили алкоголем и кормили жирной пищей. В итоге грызуны потеряли большое количество лактобактерий и бифидобактерий, серьезно пострадал кислотно-щелочной баланс кишечника, пишет Journal of Medicinal Food.

Его восстановило введение лактобактерии Lactobacillus rhamnosus (LGG), которая также исцелила печень животных. Воспаление фильтра организма уменьшилось. 

Ксения АНДРЕЕВА

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