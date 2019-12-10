Ароматное и незаурядное блюдо приятно удивит всех собравшихся за праздничным столом

Приближающийся Новый год наводит панику на самых требовательных к себе хозяек. Праздничный стол хочется заставить оригинальными блюдами, однако времени на их готовку не так уж много, ведь 31 декабря – рабочий день.

Но безвыходных ситуация, как говорится, не бывает. Хозяйкам на заметку – простой рецепт вкусного, ароматного, а главное необычного гарнира.

Вместо традиционного пюре автор Яндекс Дзен канала предлагает удивить близких и гостей картофелем со свеклой.

"Мало кто так готовит свеклу с картошкой, а кто-то и вовсе не знает, что так можно... Выглядит очень нарядно!",

– заверяет интернет-кулинар, говоря о пользе блюда, которое также разрешено в пост. А Новогодняя ночь как раз на него приходится.

Итак, для приготовления нужны очищенные и порезанные на кусочки свекла с картофелем и пара столовых ложек растительного масла, которым необходимо смазать любую форму для запекания. Также понадобятся 5 зубчиков чеснок, соль, перец и укроп.

Картофеля требуется 600 г., свеклы – в два раза меньше. Часть овощей укладывается произвольно в форму, туда же отправляются парочка зубчиков чеснока, которые необязательно даже чистить.

Все это солится и перчится. А затем снова укладывается в той же последовательности. Только чеснока можно положить чуть больше.

Сверху овощи поливаются еще одной-двумя ложками масла, посыпаются укропом и накрываются фольгой. Все содержимое отправляется в разогретую до 180° С духовку на полчаса. Затем еще на 20 минут, но уже без фольги. И незаурядный гарнир готов!

Напомним, ранее "Утро" публиковало рецепты универсальных салатов на Новый год.