Деликатес затмит остальные блюда праздничного стола

Разнообразить новогодний стол-2020 можно не только различными салатами, но и закусками. Это оригинальное блюдо точно не оставит гостей равнодушными.

"Утро" делится рецептом мясного хлеба.

Ингредиенты

Куриная грудка – 600 г

Ветчина – 250 г

Бекон нарезной – 150 г

Сыр натертый – 200 г

Яйца 4 шт.

Мука 4-5 ст.л.

Сливки 30% – 4 ст. л.

Соль, перец

Паприка 1 ч. л.

Сухая зелень

Способ приготовления

Куриное филе разрезать на три части, но не очень тонких, накрыть пакетом и отбить с одной стороны.

Затем мясо посолить и поперчить с обеих сторон.

Хлебную форму для выпечки размером приблизительно 26 на 10 см аккуратно устелить тонко нарезанным беконом. Яйца взбить, добавить в них зелень соль. Смесь тщательно перемешать. В отдельной емкости смешать муку с солью.

Кусок филе нужно обмакнуть сначала в муке, а затем в яйце. После выложить мясо в форму первым слоем.

Сверху филе нужно аккуратно выложить ветчину.

Затем все посыпать тертым сыром. Так, повторяя слои, сформировать весь хлеб. Однако заключительным слоем обязательно должно быть филе.

Когда все готово, взбить яйцо и добавить туда сливки и чайную ложку паприки. Этой смесью залить все блюдо и сверху закрыть беконом. Далее отправить в разогретую до 180°C духовку на 30-35 мин, предварительно накрыв форму фольгой, советует Яндекс.Дзен-канал Ольги Матвей "Готовить Просто".

Когда мясной хлеб приготовится, нужно дождаться, пока он остынет, а после отправить в холодильник на всю ночь.

Утром блюдо можно доставать и разрезать – закуска готова.

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого и сытного салата к новогоднему столу.