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Мясной хлеб: рецепт изысканной закуски к Новому году

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Деликатес затмит остальные блюда праздничного стола

Разнообразить новогодний стол-2020 можно не только различными салатами, но и закусками. Это оригинальное блюдо точно не оставит гостей равнодушными.

"Утро" делится рецептом мясного хлеба.

Ингредиенты

Куриная грудка – 600 г
Ветчина – 250 г
Бекон нарезной – 150 г
Сыр натертый – 200 г
Яйца 4 шт.
Мука 4-5 ст.л.
Сливки 30% – 4 ст. л.
Соль, перец
Паприка 1 ч. л.
Сухая зелень

Способ приготовления

Куриное филе разрезать на три части, но не очень тонких, накрыть пакетом и отбить с одной стороны.

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Затем мясо посолить и поперчить с обеих сторон.

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Хлебную форму для выпечки размером приблизительно 26 на 10 см аккуратно устелить тонко нарезанным беконом. Яйца взбить, добавить в них зелень соль. Смесь тщательно перемешать. В отдельной емкости смешать муку с солью.

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Кусок филе нужно обмакнуть сначала в муке, а затем в яйце. После выложить мясо в форму первым слоем.

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Сверху филе нужно аккуратно выложить ветчину.

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Затем все посыпать тертым сыром. Так, повторяя слои, сформировать весь хлеб. Однако заключительным слоем обязательно должно быть филе.

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Когда все готово, взбить яйцо и добавить туда сливки и чайную ложку паприки. Этой смесью залить все блюдо и сверху закрыть беконом. Далее отправить в разогретую до 180°C духовку на 30-35 мин, предварительно накрыв форму фольгой, советует Яндекс.Дзен-канал Ольги Матвей "Готовить Просто".

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Когда мясной хлеб приготовится, нужно дождаться, пока он остынет, а после отправить в холодильник на всю ночь.

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Утром блюдо можно доставать и разрезать – закуска готова.

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Ранее "Утро" поделилось рецептом простого и сытного салата к новогоднему столу.

Фоторепортаж
Шоколадный торт без выпечки: простой рецепт десерта на Новый год
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Карина СИРАЗОВА

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