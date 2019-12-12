Праздничная закуска приятно удивит гостей

Чтобы накрыть шикарный новогодний стол, совсем не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Эта простая и необычная закуска готовится быстро и всего из трех продуктов, зато удивит гостей изысканным вкусом.

"Утро" делится рецептом этого новогоднего блюда.

Ингредиенты

Бекон – 500 г

Брюссельская капуста – 350 г

Бальзамический соус-крем – 100 г

Способ приготовления

Капусту промыть. Можно добавить соль и перец, а можно заменить их на бальзамический соус.

Бекон разрезать пополам и завернуть в него капусту. Закрепить шпажкой и выложить на застеленный бумагой противень. Вместо бекона можно использовать ветчину, салями или любую другую колбасу.

Духовку разогреть до 190°C и выпекать 20 мин. Полить соусом можно до, а можно и после выпекания. Бальзамический соус придаст блюду пикантный и насыщенный вкус.

Эту закуску можно приготовить и с красной рыбой, но вместо бальзамического соуса использовать соевый, пишет Яндекс.Дзен-канал "Мир еды". Такое изысканное блюдо гости обязательно оценят по достоинству.

Ранее "Утро" поделилось рецептом необычного новогоднего гарнира.