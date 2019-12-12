Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Быстро и вкусно: простое новогоднее блюдо из трех продуктов

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
продолжениеНазад в прошлое: какие салаты готовили на Новый год в СССР
Праздничная закуска приятно удивит гостей

Чтобы накрыть шикарный новогодний стол, совсем не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Эта простая и необычная закуска готовится быстро и всего из трех продуктов, зато удивит гостей изысканным вкусом.

"Утро" делится рецептом этого новогоднего блюда.

Ингредиенты

Бекон – 500 г
Брюссельская капуста – 350 г
Бальзамический соус-крем – 100 г

Кадр youtube.com

Способ приготовления

Капусту промыть. Можно добавить соль и перец, а можно заменить их на бальзамический соус.

Кадр youtube.com

Бекон разрезать пополам и завернуть в него капусту. Закрепить шпажкой и выложить на застеленный бумагой противень. Вместо бекона можно использовать ветчину, салями или любую другую колбасу.

Кадр youtube.com

Духовку разогреть до 190°C и выпекать 20 мин. Полить соусом можно до, а можно и после выпекания. Бальзамический соус придаст блюду пикантный и насыщенный вкус.

Кадр youtube.com

Эту закуску можно приготовить и с красной рыбой, но вместо бальзамического соуса использовать соевый, пишет Яндекс.Дзен-канал "Мир еды". Такое изысканное блюдо гости обязательно оценят по достоинству.

Кадр youtube.com

Ранее "Утро" поделилось рецептом необычного новогоднего гарнира.

Фоторепортаж
Мясной хлеб: рецепт изысканной закуски к Новому году
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com +2
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей