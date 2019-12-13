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Назад в прошлое: какие салаты готовили на Новый год в СССР

Назад в прошлое: какие салаты готовили на Новый год в СССР
Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
продолжениеНовый год без забот: какую опасность таят праздничные каникулы
Вспоминаем простые и вкусные рецепты советских времен

Примерно 40 лет назад украшением Новогоднего стола были винегрет и "Селедка под шубой". А еще хозяйки советских времен делали "Европейскую закуску", которая представляла из себя смесь из натертых яиц, чеснока и сыра (или сразу трех его видов: плавленного, копченого и твердого).   

В 1980-е прочно вошел в кулинарную моду салат "Зимний". За последним названием шифруется всем известный буржуазный "Оливье". В советские годы его рецепт многократно менялся.

Фото: www.globallookpress.com

Однако гурманы предпочитали не заменять отварную говядину или курицу "Докторской" колбасой. Также для салата нужны отварные картофель и морковь, соленые огурцы, лук, яйца и зеленый горошек. Ингредиенты нарезаются кубиками.

Салат заправляется сметаной или майонезом, пишет автор Яндекс Дзен канала "Готовим просто вкусно быстро". Впрочем, у каждой хозяйки – свои секреты приготовления. Так, одна подписчица посоветовала не класть в "Зимний" лук, вторая – добавлять мелко нарезанное яблоко. 

Фото: www.globallookpress.com

Другой салат из прошлого – "Рыбный". Его главный компонент – хорошие консервы в масле. Например, сайра или скумбрия. Также в праздничное блюдо идут два яйца и головка мелко нарезанного репчатого лука. 

Рецепт "Селедки под шубой" не знает, разве только, ленивый. "Утро" предлагает оригинальную альтернативу многослойному салату.  

Фото: www.globallookpress.com

А прекрасным гарниром на Новый год станет запеченный картофель со свеклой

Ксения АНДРЕЕВА

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