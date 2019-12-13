Ленивый образ жизни чреват последствиями

В подарок на Новый год россияне получат в этом году 8 дней отдыха. Однако каникулы, если их проводить пассивно, могут сказаться на здоровье.

Малоподвижный образ жизни, на кресле или диване, избавляет тело от мышечной массы, тем самым нанося вред сердцу и легким, которые "притормаживают" в работе. Впрочем, недели и одного дня для этого недостаточно, надо хотя бы 14 дней, пишет The Telegraph.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели эксперимент с участием 46 добровольцев разного возраста. На протяжении двух недель они ходили менее 1,5 тыс. шагов, что сказалось на их общем состоянии. Причем на тех, кому за 60, ленивый образ жизни сказался больше.

Он же чреват лишним весом, верным спутником которого, как правило, выступает диабет. Так что Новогодние каникулы и отпуск полезнее проводить в движении.