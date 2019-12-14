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До Нового года осталось пол месяца, а предприимчивые хозяйки уже сейчас думают, чем будут угощать гостей в главную ночь 2019-го. "Утро" делится рецептом грузинского салата "Ламар".
Ингредиенты:
Отварной кальмар – 300 гр.
Консервированные ананасы – 100-150 гр.
Крабовые палочки или мясо – 200 гр.
Укроп – 5 гр.
Сыр твердый – 30-50 гр.
Соль и перец по вкусу
Для соуса понадобится:
Сметана – 3 ст.л.
Лимонный сок – 1 ч.л.
Горчица – 1 ч.л.
Майонез – 1 ч.л.
Орегано – 0,5 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик
Этапы приготовления:
Кальмар нужно очистить и бросить в кипящую, подсоленную воду на 40 или 50 секунд. Охладить и порезать на тонкие кольца.
Крабовые палочки нарезать тонкими кружочками. Ананас порубить на кубики 2 см. Все эти продукты посолить, поперчить и посыпать укропом.
Этапы приготовления соуса:
Сметану, майонез, горчицу, орегано, чеснок, пропущенный через пресс, и лимонный сок смешать. Получившаяся жидкость должна настояться 5-10 минут, рассказала автор канала "Про еду с ака" в Яндекс.Дзене.
После соус добавить в салат и посыпать тертым сыром.
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