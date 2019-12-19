Подробный астрологический прогноз для представителей всех знаков зодиака

Остались считанные дни до наступления Нового года – 2020, который пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. О том, что же ждет представителей всех знаков зодиака в своем прогнозе для всех знаков Зодиака "Утру" расказала Наталья Копнева.

Овен

Год будет требовать от представителей этого знака движения, скорее всего, он не будет для них спокойным, зато найдутся пути к реализации целей и появится возможность улучшить финансовое положение. Овнам придется усиленно поработать над собой. Весной они будут плыть по течению – это время максимального комфорта и спокойствия, в период которого лучше наметить новые планы и накапливать созидательную энергию.

Телец

Представителям этого знака нужно постараться в начале года внимательнее относиться к окружающим, это касается личной жизни и делового аспекта. Обаяние Тельцов поможет решить проблемы, связанные с сотрудничеством и партнерством. Некоторые из в корне поменяют свою жизнь во второй половине 2020 года,. Тельцам не следует упускать возможность смены рода деятельности, а также переездов и перемен в личной жизни. Изменения пойдут им на пользу.

Близнецы

У них год будет достаточно эмоциональным и полон событий. Важно принимать взвешенные решения и не вестись на поводу у тех, кто раздает недельные советы. Зимние месяцы станут для Близнецов настоящей проверкой на прочность – судьба преподнесет им массу сюрпризов, не все из которых будут приятными. Если представители этого знака соберут волю в кулак, то уже весной будут вознаграждены за старания.

Рак

В новом году Ракам пора что-то менять. Вокруг них будут происходить события, требующие вмешательства и серьезных решений, избежать которых не получится. У некоторых представителей этого знака изменения коснуться личной жизни, другим же срочно потребуется перезагрузка на работе. Первая половина года идеально подойдет для глобальных покупок, подписания договоров и романтических перемен.

Лев

Львам в 2020 г. несказанно повезет – они смогут обрести семейное счастье, наладить отношения с близкими и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Это не значит, что необходимо сидеть на месте и ждать чуда. Уже с приходом первых месяцев весны предствитель этого знака почувствуют, что вселенная посылает им задачи, приступить к решению которых следует незамедлительно.

Дева

Как сложится наступающий год у Дев, зависит только от них самих. Этот год дает им время длиной в 12 месяцев для осознания своего предназначения, обдумывания путей к достижению целей и верности привычных установок. Представителям этого знака нужно повнимательнее относиться к собственному внутреннему состоянию, стараться не попадать под внешнее влияние и общественное мнение. В летние месяцы Девам важно настроиться на работоспособность: этот период – время успеха и реализации для них.

Весы

Для представителей этого знака год сложится неоднозначно. С одной стороны, наблюдается положительная активность в деловой сфере, но избыток рабочих часов и повышенная усталость может негативно сказаться на семейных и любовных отношениях. Весна точно потребует от Весов расставить приоритеты, здесь необходимо будет сделать правильный выбор и рассчитывать только на себя.

Скорпион

Год будет достаточно напряженным для Скорпионов, чтобы они не успевали скучать и пускаться в апатичные состояния. Много событий запомнятся им на всю жизнь, ведь они станут знаковыми. Большинство представителей знака найдут свою любовь или даже свяжут себя узами брака, такая тенденция прослеживается уже в зимние месяцы года. Работа так же потребует от Скорпионов нацеленности на результат, воспринимайте трудности, как способ вырасти.

Стрелец

Все их силы в 2020 г. должны быть направлены на карьеру. Этот год станет переломным, особенно для тех представителей этого знака, кто давно задумывается о смене сферы деятельности или рабочем месте. Стрельцам нужно поддерживать себя в энергии и в зимние месяцы не усугублять усталость изнуряющей физической нагрузкой. В личной жизни особых перемен не наблюдается, но все в их руках.



Козерог

Цели и желания Козерогов будут достигнуты в течение года. В начале года им будет казаться, что силы буквально на исходе, но поддаваться унынию и лени не стоит. Если у представителям знака удастся взять себя в руки, то все загаданное и незавершенное в прошлом году получится реализовать. Придется выкладываться на максимум, но не нужно забывать об отдыхе, многое зависит от морального и физического состояния.

Водолей

Звезды обещают Водолеям год, богатый на события. Он будет даже сумасшедшим и неожиданным, но исключительно в положительной окраске. Представителей знака ожидают новые знакомства, путешествия и свершения, не следует опасаться открываться свежим решениям. Весна подойдет для налаживания семейных отношений, Водолеям следует проводить с близкими больше времени и уделять им внимание.

Рыбы

Год будет сложен для тех представителей знака, кто еще не внес в свою жизнь ясности. Нерешенные вопросы взволнуют Рыб с новой силой, поэтому зиму стоит посвятить их устранению. В первой половине года многие из них могут столкнуться с финансовыми трудностями, в этот период не следует брать кредиты и соглашаться на крупные сделки. Поддержку Рыбы найдут в узком семейном кругу, поэтому в течение года не стоит обременять себя конфликтами с близкими.

Таков был подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2020 год. Ранее "Утро" публиковало подробный восточный гороскоп на год Белой Металлической крысы.