Подробный астрологический прогноз на год Белой Металлической Крысы для всех знаков Зодиака

Символом наступающего года станет Белая Металлическая крыса. Именно этот знак также начинает новый цикл китайского гороскопа, поэтому 2020 год станет значимым абсолютно для всех знаков зодиака. Чтобы год сложился удачно, советуем прислушаться к гороскопу для всех знаков зодиака на 2020 год.

Овен

Для представителей этого знака самым важным окажется начало 2020 года. Очень важно сразу приступить к решению сложных задач и выкладываться на полную – это принесет свои плоды уже к лету. В финансовом плане год будет удачным, а вот в любовных делах Овнам может не везти. Чтобы наладить личную жизнь, можно обратиться к сексуальному гороскопу для всех знаков зодиака.

Телец

У Тельцов в 2020 году появится, наконец, возможность разбогатеть. Некоторых представителей этого знака ждет повышение, остальные смогут решиться на открытие своего дела. Не стоит опасаться примет, связанных с високосным годом, – с бизнесом в наступающем году у Тельцов проблем не будет. А вот за здоровьем надо следить внимательно – астрологи советуют отказаться от экстремального спорта и вредных привычек.

Близнецы

Близнецам в год Белой Металлической Крысы выпадет шанс наладить свою личную жизнь. Одинокие люди найдут второю половинку, а у семейных пар может родиться ребенок. Также 2020 год отлично подойдет для венчания. Звезды советует внимательнее относится к окружающим – среди ваших близких может оказаться предатель.

Рак

Ракам в 2020 году стоит подготовиться к череде мелких неудач. Гороскоп для всех знаков зодиака советует набраться терпения и с юмором относится к происходящему: черная полоса обязательно закончится, а остаток года Ракам будет благоволить удача. Также звезды советуют в наступающем году порвать отношения с теми людьми, которые тянут вас вниз.

Лев

В начале года у Львов могут появиться проблемы на работе. Гороскоп советует представителям этого знака не сдавать своих позиций и отстаивать свои мнение перед начальством. К деньгам стоит относиться бережно – в середине года могут возникнуть непредвиденные расходы. Также звезды советует Львам обязательно отправиться в путешествие в 2020 году.

Дева

Для Дев год Белой Металлической Крысы окажется временем перемен. В 2020 стоит сменить место работы, сделать небольшой ремонт в квартире и изменить имидж. Начать можно прямо с наряда к Новому году. Также следующий год будет очень продуктивным в плане учебы: астрологи советуют пройти курсы повышения квалификации или заняться изучением языков.

Весы

Представителям этого знака в 2020 году стоит наладить отношения с окружающими – полезные связи на работе принесут дополнительный заработок. Также стоит больше времени проводить со второй половинкой – иначе рискуете потерять любимого человека. В конце года вашим родственникам может потребоваться ваша помощь. Белая Крыса советует отложить часть денег уже сейчас.

Скорпион

Для Скорпионов наступающий год будет временем стабильности и благополучия. На работе все будет получаться, в личной жизни все тоже наладится. Однако расслабляться не стоит. Рядом с вами находятся недоброжелатели, которые могут нанести удар в спину. Гороскоп для все знаков зодиака советует делиться личной информацией только с самыми близкими людьми, а также не давать деньги в долг.

Стрелец

Год для Стрельцов начнется с финансовых трудностей. Разрешить их сможете только вы сами. Астрологи рекомендуют активнее проявлять себя на работе, при этом не забывать о здоровье. Плохая еда и вредные привычки могут серьезно пошатнуть здоровье Стрельцов. Также в год Белой Металлической Крысы Стрельцам нужно будет сменить обстановку: отправиться в новую страну или найти себе хобби.

Козерог

Уже в начале года у Козерогов появится шанс кардинально изменить свою жизнь. Звезды прогнозирует новое предложение по работе, рождение ребенка или переезд в другую страну. Отказываться от появляющихся возможностей Козерогам не стоит, ведь символ 2020 года соблаговолит вам. Автолюбителям-стрельцам стоит быть осторожнее за рулем, особенно в путешествиях на машине.

Водолей

Все желания Водолеев в 2020 году будут сбываться, поэтому мечтать нужно осторожно и с умом. В первой половине года представителям этого знака стоит сосредоточиться на семье и своем здоровье. Так как во второю половину 2020 года придется много работать. Ваши усилия заметят не сразу, поэтому звезды советуют запастись терпением и не рассчитывать на быстрое повышение.

Рыбы

2020 год для Рыб – будет периодом романтики и новых приключений. Представители этого знака будут купаться во внимании противоположного пола. Дела в других сферах медленно, но верно будут идти в гору. Однако ждать большой прибыли не стоит – уже к лету в Рыб возникнут финансовые проблемы, решать которые придется в одиночку.

Таков восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. Звезды советует всем знакам запастись терпением, подготовиться к большому объему работы и внимательнее относится ко второй половинке. Ранее "Утро" публиковало славянский гороскоп для всех на 2020 год.