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Как россиян обманывают в магазинах

Как россиян обманывают в магазинах
Фото: www.globallookpress.com
Продавцы играют на эмоциях клиентов

В 90% случаев "лишние" покупки россияне делают под воздействием эмоций и именно под Новый год. Это происходит из-за огромного количества акций и скидок. Психологи рассказали, как торговые сети обманывают покупателей и как не попасться на их уловки.

Одна из мошеннических схем связана с доставкой товара по почте с оплатой при получении. Опись в таких случаях зачастую отсутствует, а вскрыть посылку можно только после оплаты. В итоге магазины присылают дешевую подделку, деньги же за вскрытую коробку вернуть нельзя.

Продуктовые магазины пользуются другой схемой – подсовывают покупателям просроченные товары с перебитым скором годности. Аналитик Алексей Антонов советует внимательно изучать шрифт – зачастую он отличается от оригинала. Также часто можно встретить несоответствие цены в итоговом чеке и той, что указана на ценнике.

Торговые сети создают разные "эмоциональные триггеры" под любой психотип человека, так как 90% покупок во время предновогодних распродаж эмоциональные и спонтанные, рассказал психолог Павел Жавнеров "Газете.Ru". Распространенный прием – "последний шанс", когда клиенту говорят, что акция закончится через несколько дней или товар остался в небольшом количестве.

Чтобы не быть обманутым торговыми точками, Жавнеров советует идти за покупками в нейтральном настроении или совсем без денег, а затем, присмотревшись, спокойно сделать заказ онлайн.

Карина СИРАЗОВА

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