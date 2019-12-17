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Язык проглотишь: новогодний салат "Сырный принц"

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продолжениеПодерутся за добавку: как приготовить свинину в рукаве на Новый год
Пикантное блюдо гости съедят за считанные минуты

Необычный салат можно приготовить на Новый год – 2020 вместо надоевшего оливье и селедки под шубой. Ингредиентов для него нужно немного.

Итак, вам понадобится:

200 граммов сыра (половину натереть, остальное нарезать),

3 столовые ложки майонеза,

чайная ложка чеснока,

400 граммов винограда,

листья салата,

30-50 граммов орехов,

100 граммов сухариков из черного хлеба.

Приготовление

Сначала нужно сделать заправку для новогоднего салата. Майонез смешать с чесноком (сушеным или свежим). Затем натираем половину сыра, а оставшиеся 100 граммов режем кубиками. Добавляем майонер в тертый сыр, затем вмешиваем резаный.

Грецкие орехи нужно мелко порубить, виноград порезать на четвертинки и тоже добавить в салат. Готовое блюдо выкладываем на выстеленное листьями салата блюдо и добавляем сухарики, рассказывает автор канала "Ольга Матвей|Готовить просто" на "Яндекс.Дзен".

Необычное новогоднее угощение готово.

Ранее "Утро" писало, как приготовить хахаряшки на кефире на Новый год – 2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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