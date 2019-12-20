Подробный гороскоп для всех знаков зодиака

В эти выходные удача отвернется от некоторых знаков зодиака. Чтобы приготовиться к трудностям, которые могут случиться 21-22 декабря, стоит прочитать гороскоп для всех знаков зодиака. В общем, астрологи предупреждают о том, что нужно быть особенно внимательными за рулем и следить за деньгами – есть риск потерять их. В личной жизни, наоборот, у многих будет подъем.

Овен

В эти выходные вам не удастся расслабиться. Задачи будут сыпаться на вас одна за другой. Возможно, 21 и 22 декабря вам придется работать, заниматься домом или в спешке покупать подарки. Звезды советуют Овнам смириться с отсутствием отдыха и дождаться новогодних каникул – на них появится шанс выспаться и отдохнуть.

Телец

Представителей этого знака на выходных может сразить простуда, поэтому к здоровью следует отнестись внимательнее. Также 21 и 22 декабря – это отличный шанс, чтобы разрешить все конфликты со своей второй половинкой. Сделать это позже будет гораздо сложнее.

Близнецы

На этих выходных Близнецам повезло – подарки у вас уже куплены, а все дела сделаны. Представители этого знака могут расслабляться с чистой совестью – в этом году вы упорно работали и заслужили отдых. Звезды рекомендуют побаловать себя тем, в чем вы давно себе отказывали.

Рак

В субботу Ракам стоит заняться домом и семьей. Уже пора нарядить елку и украсить квартиру. Астрологи рекомендуют собрать у себя друзей и вспомнить то хорошее, что было за год. В воскресенье Ракам стоит воздержаться от покупок или быть внимательнее – есть риск потерять накопления.

Лев

Львам предстоят непростые два дня. Основные проблемы представителей этого знака будут связаны с личной жизнью. Звезды советует не делать резких движений – правильное решение само придет к вам уже после Нового года. Львам следует сосредоточиться на себе и составить план на следующий год.

Дева

У Дев в эти выходные будет получаться все задуманное. Звезды советует наслаждаться происходящим и почаще выбираться из дома – есть шанс встретить старого знакомого или незнакомца, который станет вашей второй половинкой.

Весы

В конце декабря у Весов буквально все будет валиться из рук. Поэтому главное 21 и 22 декабря – это выспаться и по-настоящему отдохнуть. Отложите все незаконченные дела, устройтесь на диване и выдохните. К задачам лучше приступить с новой недели, набравшись сил.

Скорпион

Скорпионы в эти выходные будут находиться в центре внимания. Любимый человек, друзья и коллеги по работе – все будут хотеть вашего общества. Астрологи рекомендуют не размениваться на случайные связи и сомнительных приятелей и провести время с самыми близкими. Также стоит быть внимательнее с алкоголем.

Стрелец

Стрельцам в эти выходные ни на что не будет хватать времени. Чтобы быть продуктивнее, от части дел стоит отказаться или проявить твердость и возложить часть ответственности на других. В личной жизни Стрельцов, наоборот, полная гармония – любимый человек окажет вам необходимую поддержку, а вы можете отблагодарить его романтическим ужином.

Козерог

У Козерогов 21 и 22 декабря будет шанс исправить все свои ошибки, совершенные за год. Неожиданно получится наладить отношения с коллегами и друзьями, закрыть дела на работе и погасить долги. Чтобы все получилось, Козерогам стоит быть более открытыми и искренними с окружающими.

Водолей

Водолеям крупно повезло. На этих выходных они будут в стороне от предновогодней суеты, ведь все подарки они уже купили, а с делами разобрались. Представителям этого знака звезды рекомендуют провести время с детьми или друзьями. Также Водолеям стоит быть осторожнее на дорогах – неожиданная авария приведет к большим денежным потерям.

Рыбы

У Рыб ближайшие выходные пройдут в спокойном режиме. Однако звезды советуют внимательно следить за деньгами – есть риск нарваться на мошенников или стать жертвой воров. Все сделки тоже лучше оставить до 2020 года. Воскресенье можно посвятить украшению дома и ужину с друзьями – это поможет настроиться на сложную предновогоднюю неделю.

Таков гороскоп для все знаков зодиака на выходные 21 и 22 декабря. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков на год Белой Металлической Крысы.