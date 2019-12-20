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Закуски – незаменимая часть праздничного застолья. Блюдо "Хвостики" отлично подойдет на Новый год – оно готовится невероятно легко и быстро, а гости по достоинству оценят необычный вкус и интересную подачу.
"Утро" делится рецептом этой новогодней закуски.
Ингредиенты:
Шпроты в масле – 1 банка
Огурец – 2 шт.
Яйцо – 3 шт.
Картофель – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Майонез – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Яйца и картофель отварить, натереть на мелкой терке. Выдавить чеснок и немного посолить. Добавить одну ложку майонеза и тщательно перемешать.
Для приготовления этого новогоднего блюда необходимо нарезать огурец на тонкие полоски. Сделать это будет легче с помощью овощечистки.
Далее, следуя рецепту, необходимо распределить картофельно-яичную смесь вдоль огурца и положить одну рыбку хвостиком вверх.
Затем нужно завернуть шпроты в огурец, чтобы получилась необычная закуска с Новому году. То же самое сделать с остальной рыбой, делится рецептом Алена Митрофанова на своем Яндекс.Дзен-канале.
Простое и вкусное блюдо к праздничному столу готово!
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