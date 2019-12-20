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"Хвостики": как приготовить оригинальную закуску на Новый год

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Блюдо станет главным украшением праздничного стола

Закуски – незаменимая часть праздничного застолья. Блюдо "Хвостики" отлично подойдет на Новый год – оно готовится невероятно легко и быстро, а гости по достоинству оценят необычный вкус и интересную подачу.

"Утро" делится рецептом этой новогодней закуски.

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Ингредиенты:

Шпроты в масле – 1 банка
Огурец – 2 шт.
Яйцо – 3 шт.
Картофель – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Майонез – 1 ст. л.
Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и картофель отварить, натереть на мелкой терке. Выдавить чеснок и немного посолить. Добавить одну ложку майонеза и тщательно перемешать.

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Для приготовления этого новогоднего блюда необходимо нарезать огурец на тонкие полоски. Сделать это будет легче с помощью овощечистки.

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Далее, следуя рецепту, необходимо распределить картофельно-яичную смесь вдоль огурца и положить одну рыбку хвостиком вверх.

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Затем нужно завернуть шпроты в огурец, чтобы получилась необычная закуска с Новому году. То же самое сделать с остальной рыбой, делится рецептом Алена Митрофанова на своем Яндекс.Дзен-канале.

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Простое и вкусное блюдо к праздничному столу готово!

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Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с рыбой и креветками к Новому году.

Фоторепортаж
Рыбная тарелка: как красиво подать новогодние закуски на стол
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Карина СИРАЗОВА

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