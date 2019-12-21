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Секс в новогоднюю ночь: лучшие средства для возбуждения

Секс в новогоднюю ночь: лучшие средства для возбуждения
Фото: www.globallookpress.com
Вместо надоевшего застолья можно устроить интимный праздник

Тем, кто хочет разнообразия в Новый год – 2020, стоит устроить романтическую ночь. Попробуйте провести главный праздник вдвоем.

Чтобы любовные игры не обернулись конфузом, прислушайтесь к советам специалистов. Особенно актуальны простые средства для поднятия потенции будут для тех, кому за 60.

Итак, чтобы зарядиться сексуальной энергией, меню романтического ужина стоит тщательно продумать. Неплохим вариантом будут блюда из морепродуктов. К примеру, устрицы, как оказалось, повышают не только мужскую силу. Возбуждающий эффект они оказывают и на прекрасных дам.

Также на стол можно поставить салат, приправленный горстью семян – например, кунжута, подсолнечных, тыквенных.

На либидо женщин великолепно влияет красное мясо. Так что мясные блюда также будут весьма кстати, если вы планируете заняться любовью под залпы праздничного салюта. Об этом пишет "Домашний очаг".

Кроме того, не забывайте про свежую зелень. Для мужчин это – мощнейший афродизиак, который к тому же обойдется весьма дешево.

А вот увлекаться мучным, молочкой, сладостями и тем более фастфудом диетологи не советуют. Такие блюда буквально убивают потенцию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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