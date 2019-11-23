Содержимое холодильника и привычки пора пересмотреть

Специалисты назвали вредную для мужчин еду. Ряд продуктов снижают уровень тестостерона у мужчин, что приводит к проблемам с потенцией.

Для сохранения активности в постели следует быть осторожным с алкоголем. Спиртным увлекаться не стоит. Употребление наркотиков и табака также сильно бьет по организму – по потенции в том числе.

К опасным для мужчин продуктам специалисты относят соевые. В них содержатся фитоэстрогены, которые влияют подобно женским гормонам. Употребление молочных продуктов также советуют ограничить. Все дело в том, что в коровьем молоке могут быть гормоны – природные или искусственные, кроме того, коров кормят соей. Трансжиры в рационе также снижают уровень тестостерона.

Повысить его естественным путем можно соблюдая диету, регулярно занимаясь спортом и высыпаясь, пишет Health.News.