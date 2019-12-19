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Вопрос о пенсиях в России согласован окончательно

Вопрос о пенсиях в России согласовали окончательно
Фото: www.globallookpress.com
Глава государства ответил на вопрос о социальном обеспечении стариков

Власти страны не собираются больше пересматривать пенсионное законодательство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве 19 декабря.

"Все решения приняты, закреплены законом. Никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде", – цитирует RT Путина.

Глава государства отметил, что сейчас обсуждается только вопрос с пенсионными накоплениями граждан, которые временно заморожены. Но это фактически инвестиции, и речь идет об их защите. На днях президент подписал закон, касающийся пенсионных накоплений . 


Николай ВИКТОРОВ

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