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Россиянам заморозили пенсии еще на три года

Россиянам заморозили пенсии еще на три года
Фото: www.globallookpress.com
До 2023 года деньги не будут "оседать" на счетах работающих граждан

Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Соответствующий закон российский президент утвердил в Кремле. Как напоминает "Царьград", ранее конечным сроком был 2021 год.

Теперь до 2022 года включительно полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

По прогнозам правительства, продление заморозки позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда в 2020 году на 634,8 миллиарда рублей. А дополнительные поступления направят на текущие выплаты страховых пенсий.

О том, что мораторий на формирование накопительной части пенсии для будущих пенсионеров, введенный в 2014 году, продлят еще, стало известно этим летом. Об этом можно было судить из материалов Минтруда.

Ранее заморозка должна была окончиться в 2020-м, затем ее продлили до 2021-го и теперь еще на три. С 2014 года 6% зарплаты, которые шли на прибавку к пенсии, пошли в "общий котел". Но как минимум до 2022 включительно года эти деньги так и не будут "оседать" на личных счетах работающих граждан в Пенсионном фонде России.

Как пишет "URA.RU", ранее россияне могли сами решать, направить проценты на формирование своих накоплений или передать в страховую часть. 

Александр ИЛЬИН

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