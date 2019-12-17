Получающих нелегальный доход стариков запишут в мошенники

Пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность без официального оформления, грозит штраф до 120 тыс. рублей. Об этом предупредили в Пенсионном фонде России.

Сотрудники ПФР совместно с налоговыми инспекторами намерены тщательнее контролировать доходы пожилых людей. Если выяснится, что человек в статусе неработающего пенсионера на самом деле получает зарплату, его обвинят в нарушении федерального законодательства и осудят за мошенничество.

Причина столь строгих мер в том, что пожилым людям, прекратившим работу, пенсии индексируются ежегодно. Продолжающим трудиться пенсионерам индексацию проводят, когда трудовой стаж перестает расти.

"Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию – это незаконно", – пояснила "Правде.ру" зампредседателя президиума Союза пенсионеров РФ Людмила Пискунова.

Ранее в России решили сделать социальные выплаты недоступными для коллекторов.