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Прибавку к пенсии россиянам назвали "жалкой подачкой"

Прибавку к пенсии россиянам назвали "жалкой подачкой"
Фото: DPA/TASS
Реальный рост размера пособий ощутят только в Москве

Заявление Пенсионного фонда о заметной прибавке к пенсии в 2020 г. на самом деле является лукавством. Гражданам увеличат выплаты, но строго в рамках положенной по закону индексации. На это указал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он напомнил, что индексация на 6,6% в среднем добавит пенсионерам по 1 тыс. рублей. Однако для жителей регионов, где большинство получают по 8 тыс. в месяц, прибавка составит менее 700 рублей.

"Поэтому всем кричащим о "прибавках" лучше попросту помолчать и не позориться. Стыдно! "Коммуналка", цены на продукты и лекарства давно "сожрали" эти жалкие подачки, а народ продолжает нищать", – написал политик в соцсети.

Это заявление, пожалуй, верно для всех регионов страны, кроме Москвы. Здесь рост пенсий опережает темпы инфляции. Так, с 1 января 2020 г. пожилые люди в столице будут получать не меньше 19,5 тыс. рублей, то есть прибавка к минимальному уровню составит сразу 2 тысячи. 

Ранее "Утро" предупреждало пенсионеров об уловках мошенников, которые предлагают старикам помочь добиться увеличения выплат. 

Николай ВИКТОРОВ

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