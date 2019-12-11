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Пенсии в 2020 году вырастут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В частности, ветераны Великой Отечественной войны при наличии инвалидности будут получать без малого 50 тысяч рублей.
В эту сумму входят сразу все выплаты. Сейчас, напомнила Голикова, материальное обеспечение ветеранов на две с лишним тысячи меньше.
"В 2020 году эти цифры изменятся и составят от 32,3 тысячи рублей у вдов военнослужащих до 46,6 тысячи рублей у участников войны, имеющих инвалидность",
– цитирует вице-премьера РИА "Новости".
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