Специалисты советуют гражданам забыть о достойном пособии по старости и позаботиться о себе

Россияне больше не смогут получить на руки замороженные накопления. Из законопроекта о гарантированном пенсионном вкладе уберут соответствующий пункт. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас документ предполагает, что замороженные с 2014-го накопления, которые сформировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования, можно обналичить. В новой версии проекта перевод денег из ОПС в ГПП – это первый взнос участника новой накопительной пенсионной системы. С этого момента в течение 6 месяцев можно отказаться от участия в системе и забрать деньги.

"Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода",

– заявил Моисеев изданию РБК.

Досрочно получить эти деньги возможно, если они необходимы для оплаты в экстренной ситуации, например, для лечения. После внесения поправок вносить средства из существующей системы ОПС в реформированную позволят только после периода охлаждения.

Также Минфин рассматривает возможность ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере ста рублей.