Перед Новым годом пенсионерам перечислят двойную сумму

Приятная новость касается россиян, получающих выплаты по старости.

В декабре пенсионерам, которым пособие перечисляют с 1 по 8 число, придет двойная сумма – за последний месяц 2019 года и январь 2020-го. Речь об этом шла на недавнем заседании в ПФР. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала представителей Пенсионного фонда не тянуть с выплатой пенсий перед новогодними каникулами. Об этом пишет Ura.ru.

По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсию за январь россияне получат в 20-х числах декабря 2019-го.

Если россияне не успеют получить выплаты до Нового года, можно обратиться в почтовое отделение и забрать деньги там 3, 4, 5, 6 и 8 января.

Напомним, россиян ждет индексация пенсий в 2020 году. Неработающим пенсионерам поднимут выплаты примерно на 6,6 процента. Это составляет около тысячи рублей. Работающим гражданам с 1 августа пересчитают пенсионные баллы.