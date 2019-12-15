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Россияне получат двойную пенсию

Россияне получат двойную пенсию
Фото: www.globallookpress.com
Перед Новым годом пенсионерам перечислят двойную сумму

Приятная новость касается россиян, получающих выплаты по старости.

В декабре пенсионерам, которым пособие перечисляют с 1 по 8 число, придет двойная сумма – за последний месяц 2019 года и январь 2020-го. Речь об этом шла на недавнем заседании в ПФР. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала представителей Пенсионного фонда не тянуть с выплатой пенсий перед новогодними каникулами. Об этом пишет Ura.ru. 

По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсию за январь россияне получат в 20-х числах декабря 2019-го.

Если россияне не успеют получить выплаты до Нового года, можно обратиться в почтовое отделение и забрать деньги там 3, 4, 5, 6 и 8 января.

Напомним, россиян ждет индексация пенсий в 2020 году. Неработающим пенсионерам поднимут выплаты примерно на 6,6 процента. Это составляет около тысячи рублей. Работающим гражданам с 1 августа пересчитают пенсионные баллы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ГостьГость
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Какую двойную пенсию, чего вы уши парите.Ничего толком объяснить не могут.
Гость
Ответить
В декабре две, а в январе ни одной. Вот радость то! Получим свои же деньги, но чуть раньше...
игорь
Ответить
подарок?
<цензура> <цензура>
когда украли у всех пенсию на 5 лет то можно цинично давать такие подарки запросто
1
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