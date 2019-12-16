Власти пытаются вернуть доверие граждан к накопительной системе

Добровольные пенсионные накопления россиян будут гарантировано увеличиваться из года в год как минимум на установленный процент. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас в РФ разрабатывается законопроект о новой накопительной пенсионной системе вместо дискредитировавшей себя старой. Главное отличие – гарантированный пенсионный план (ГПП). В соответствии с ним, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны обеспечивать рост личных взносов граждан в счет будущей пенсии не менее чем на 6,7% ежегодно. Ниже просто не выгодно. Если доходность окажется меньше, НФП придется расстаться с собственными активами, но обязательства перед будущими пенсионерами они обязаны выполнить:

"Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств", – подчеркнул Моисеев в интервью РБК.

По новой системе планируется, что накопленные средства россиянина, выходящего на пенсию, будут разделены на 15 лет следующих лет и прибавлены к государственному пособию. Но через год выплат будет проведен перерасчет: остаток накопленных средств снова разделят на следующие 15 лет. И так далее до конца жизни человека. Причем его наследники смогут претендовать на невыплаченные накопления.

Накануне стало известно, что в декабре 2019 г. россияне получат двойную пенсию.