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Мошенники обманывают стариков с помощью прибавки к пенсии

Злоумышленники берут деньги за оформление документов

В регионах России мошенники все чаще обворовывают пенсионеров, обещая им сделать прибавку к соцвыплате. Однако, взяв деньги за работу, псевдо-юристы исчезают.

Об этом стало известно журналистам Life. Мошенники предлагают россиянам проверить правильность расчета выплат, что якобы позволит увеличить пенсию.

"Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры на оказание услуг. Стоимость их достигает нескольких тысяч рублей", – передает слова представителей ПФР издание.

Как отмечает портал URA.RU, злоумышленники ведут свои базы данных, которые показывают другим псевдоспециалистам потенциальных жертв – людей, которые однажды повелись на уловку мошенников. 

Полина ИВАНОВА

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