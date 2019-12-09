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Из пенсий прекратят вычитать долги

Из пенсий прекратят вычитать долги
Фото: www.globallookpress.com
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Пенсия должна быть неприкосновенным доходом человека. Так решила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в РФ. Свои предложения в виде законопроекта комиссия направила в правительство.

Сейчас с пенсий можно принудительно списывать различные штрафы, задолженности по коммунальным платежам, по банковским кредитам. Взыскания запрещены только с определенных соцвыплат, например, с пособий на приемного ребенка, сообщает "Российская газета". В Минтруде и МЭР решили, что такое положение дел противоречит Конституции РФ, поскольку пенсии гражданам РФ гарантирует государство. В связи с этим предлагается сделать "неприкосновенными" все виды страховых пенсий, накопительную часть, пособие по временной нетрудоспособности, пишет URA.RU.

Правда, будут и исключения. В частности, от долгов по ЖКХ и от возмещения нанесенного вреда по уголовному делу новый документ не спасет, уточняет ФедералПресс. Хотя и в этом случае предлагается оставить неприкосновенным доход в размере прожиточного минимума, а взыскания производить с сумм, превышающих минималку. 

Ранее "Утро" рассказывало о кредитных ловушках, которые банки приготовили для пенсионеров. 

Николай ВИКТОРОВ

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