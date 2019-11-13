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Коньяк с ядом: как черные риелторы избавляются от пенсионеров

Коньяк с ядом: как черные риелторы избавляются от пенсионеров
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В списке отравителей обнаружено 70 жертв

Оперативники в Москве накрыли банду черных риелторов, которые охотились за одинокими пенсионерами. Пока среди жертв злоумышленников один человек, двоих стариков спасли при попытке убийства. 

Действовали аферисты по одной и той же схеме.  Пенсионеры из-за жизненных обстоятельств заключили с ними договор пожизненной ренты. Мошенники исправно платили клиентам, убирали в их квартирах и не забывали интересоваться самочувствием.  

Но не заботой о пожилых людях руководствовались риелторы, а жаждой наживы. Как выяснилось, они незаметно подливали в напитки одиноких стариков "яд".

"Они переступали порог и постоянно спрашивали: "Как Вы себя чувствуете?" Я думала: "Надо же, какие внимательные ребята". Теперь это уже дело прошлое, я понимаю, чего они хотели", – вспоминает потерпевшая, которая поведала свою историю порталу Mash.

Так, 71-летнюю пенсионерку одновременно травили антипсихотическим препаратом и психотропным веществом. Их обнаружили в организме пожилой женщины.

"Каждый раз, когда они приходили ко мне, я могла отвернуться, а у них, оказывается, была лошадиная доза вот этого препарата. Так это было не в шприце, а просто в тюбике – из него они просто выдавливали и меня запузыривали", – возмутилась пострадавшая, добавив, что в последнее время ее самочувствие оставляло желать лучшего. Пенсионерка сильно сдала, у нее затряслась челюсть, а в теле появились слабость и дискомфорт.

Участников банды схватили еще до экспертизы. Они попались с бутылкой коньяка и жидкостью прозрачного цвета, когда собирались навестит старушку. Выяснилось, что в ренте у фирмы отравителей числятся 70 квартир. 

Ксения АНДРЕЕВА

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