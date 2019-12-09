Самые немощные россияне могут лишиться выплат от государства

Пенсионеры, которые из-за болезни или в силу преклонного возраста не могут сами получать пенсию, раз в год обязаны лично являться в отделение Пенсионного фонда. Таковы нормы закона "О страховых пенсиях".

В настоящее время в РФ существует несколько путей получения социальных выплат: перевод на банковскую карту, визит почтальона на дом или выдача другому лицу по доверенности. Последний вариант часто используется инвалидами или немощными стариками в регионах. Но существуют правила, о которых человека предупреждают при оформлении такой доверенности:

"Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств", – пояснили "РГ" в Пенсионном фонде.

Если человек вовремя не объявился, выплату пенсии ему приостанавливают до тех пор, пока он не докажет, что жив и добровольно соглашается на получение денег через доверенное лицо. Такие же правила действуют, если пенсионер проживает за рубежом – он должен раз в год лично заходить в отделение ПФР или поручать диппредставительству удостоверить, что он действительно доверяет другим получать свои деньги.