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Больные и старые останутся без пенсий

Больные и старые останутся без пенсий
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Самые немощные россияне могут лишиться выплат от государства

Пенсионеры, которые из-за болезни или в силу преклонного возраста не могут  сами получать пенсию, раз в год обязаны лично являться в отделение Пенсионного фонда. Таковы нормы закона "О страховых пенсиях".

В настоящее время в РФ существует несколько путей получения социальных выплат: перевод на банковскую карту, визит почтальона на дом или выдача другому лицу по доверенности. Последний вариант часто используется инвалидами или немощными стариками в регионах. Но существуют правила, о которых человека предупреждают при оформлении такой доверенности:

"Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств", – пояснили "РГ" в Пенсионном фонде.

Если человек вовремя не объявился, выплату пенсии ему приостанавливают до тех пор, пока он не докажет, что жив и добровольно соглашается на получение денег через доверенное лицо. Такие же правила действуют, если пенсионер проживает за рубежом – он должен раз в год лично заходить в отделение ПФР или поручать диппредставительству удостоверить, что он действительно доверяет другим получать свои деньги.

Николай ВИКТОРОВ

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пенсионный фонд как дурдом что-то да придумает
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