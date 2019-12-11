Заявление в ПФР должен подать пенсионер лично

Россиянам, которым положены выплаты от государства по старости или по норме трудового стажа, подсказали способ увеличить пенсии. Для начала нужно проверить, правильно ли им посчитали размер пособия, и в случае ошибки требовать перерасчета. Об этом рассказали юристы канала "Правовед".

В последнее время все чаще возникают ситуации, когда сотрудники отделений ПФР не учитывают какой-либо период стажа человека при расчете ежемесячных выплат. В результате он получает меньше денег и даже не подозревает об этом. Чтобы выявить и устранить несправедливость, пенсионер должен подать соответствующий запрос в Пенсионный фонд.

"Если пенсионер сделал запрос и будут обнаружены недочеты со стороны Пенсионного фонда, то придется сделать перерасчет, а значит, и пенсия может быть больше", – передает URA.RU мнение экспертов.

После перерасчета человеку обязаны компенсировать недополученные средства за весь прошлый период, подчеркивают юристы.

Ранее "Утро" писало об увеличении пенсий в 2020 году.