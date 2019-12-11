Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Россиянам, которым положены выплаты от государства по старости или по норме трудового стажа, подсказали способ увеличить пенсии. Для начала нужно проверить, правильно ли им посчитали размер пособия, и в случае ошибки требовать перерасчета. Об этом рассказали юристы канала "Правовед".
В последнее время все чаще возникают ситуации, когда сотрудники отделений ПФР не учитывают какой-либо период стажа человека при расчете ежемесячных выплат. В результате он получает меньше денег и даже не подозревает об этом. Чтобы выявить и устранить несправедливость, пенсионер должен подать соответствующий запрос в Пенсионный фонд.
"Если пенсионер сделал запрос и будут обнаружены недочеты со стороны Пенсионного фонда, то придется сделать перерасчет, а значит, и пенсия может быть больше", – передает URA.RU мнение экспертов.
После перерасчета человеку обязаны компенсировать недополученные средства за весь прошлый период, подчеркивают юристы.
Ранее "Утро" писало об увеличении пенсий в 2020 году.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем