"Выгодные" займы разоряют пожилых людей

Манящий слоган "Кредит на выгодных условиях" вводит в заблуждение российских пенсионеров. Они думают, что банки заботятся о них, а на деле старики оказываются обманутыми.

Люди в России уже ученые – они знают, что брать деньги в кредит у маленьких фирм опасно. Куда надежнее крупные банки. Но возрастных заемщиков ловушки ожидают и там. За выгодным процентом по кредиту обычно скрываются дополнительные условия, пояснила "Лайфу" замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова:

"Это может быть кредит под поручительство третьего лица или, допустим, под залог квартиры, земельного участка или иной имеющейся у пенсионера недвижимости".

Кроме того, в процессе оформления договора может незаметно вырасти кредитная ставка. Например, пенсионер "клюнул" на предложение взять заем под 5% годовых, если он будет получать пенсию через данный банк. Но в итоге с учетом, например, возраста старше 70 лет, суммы займа выше 300 тыс.руб., нетрудоспособности ставка вырастает в 2-3 раза.

Еще вариант – кредит может быть выдан по низкой ставке, но при этом пенсионера обяжут купить страховку. Эксперты советуют пенсионерам очень внимательно выяснять все нюансы договора кредитования и вообще пользоваться подобными услугами лишь в крайнем случае.