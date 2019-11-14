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Даже не мечтайте: россиянам отказали в выходе на пенсию по старым правилам

Даже не мечтайте: россиянам отказали в выходе на пенсию по старым правилам
Фото: www.globallookpress.com
В правительстве сделали заявление о поблажках для отдельных жителей страны

Бойкот россиян на Дальнем Востоке по поводу повышения пенсионного возраста – выдумка, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел, заверил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Люди с севера не покидают насиженные места назло правительственной инициативе, подчеркнул глава ведомства.

Вместе с тем он отметил, что жителям холодных регионов не стоит ожидать привилегий в пенсионном вопросе. Пока вопроса понижения там возраста выхода на заслуженный отдых в госповестке нет.

"У нас таких планов нет", — отрезал Топилин, передает РИА "Новости".

Хотя ранее в России прозвучала данная инициатива, напоминает НСН. Северным женщинам и мужчинам предложили вернуть прежний пенсионный возраст, то есть 55 и 60 лет соответственно, уточняет "URA.RU".

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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все для народа от любимой россиянами партии едим россию,спасибо правительству и лично диме медведеву
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