В России вернут старые правила выхода на пенсию

Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока

Жители Дальневосточного федерального округа смогут выйти на пенсию, как раньше. Правительству предложили оставить для региона прежний пенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Инициативу обсудят депутаты 14 ноября, рассказал изданию "Известия" глава комитета нижней палаты парламента по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

По его словам, ДФО – особая территория, условия жизни там достаточно суровы. Чтобы люди туда ехали и оставались, нужно их простимулировать. Пересмотр возраста выхода на пенсию может стать мотивацией для жизни в регионе, считает депутат. Харитонов напомнил, что после пенсионной реформы начался массовый переезд из ДФО, сообщает телеканал "360".

Если эта идея будет одобрена, 1,2 млн жителей Дальнего Востока выйдут на пенсию на 5 лет раньше других россиян, отмечает RT.

