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Бросить работу: как получить надбавку к пенсии

Бросить работу: как получить надбавку к пенсии
Фото: www.globallookpress.com
Старикам придется выбирать между большим пособием и зарплатой

Чтобы индексировать выплаты работающим пенсионерам, нужно дополнительно 368 млрд руб. Однако пока госбюджет не может себе позволить лишние траты, объяснил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, граждане на заслуженном отдыхе, продолжающие трудиться, находятся в выигрыше без всяких надбавок, ведь они одновременно получают и зарплату, и пенсию. Однако они могут рассчитывать на дополнительные деньги, если откажутся от работы.

"После того, как пенсионер бросает работу, пенсия увеличивается сразу на все индексации, которые были до этого", – заверил глава ПФР, передает "Парламентская газета".

Вместе с тем еще в октябре говорилось, что неработающих пенсионеров ждет прибавка три года подряд. Сейчас выплата для россиян, отработавших свое, в среднем, равна 15 495 руб. Ей примерно 500 руб. уступает средняя пенсия по старости, потере кормильца и инвалидности, передает RNS. С 2019 года ее размер увеличился на 1000 руб., напомнили в Пенфонде. 

Ксения АНДРЕЕВА

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