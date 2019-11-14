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Откладывайте на завтра: легкие способы накопить на пенсию

Откладывайте на завтра: легкие способы накопить на пенсию
Фото: www.globallookpress.com
Встретить старость достойно можно с помощью хобби

Три четверти россиян даже не задумываются о том, на какие средства они будут жить в старости.

Между тем специалисты считают, что, выполняя простые правила, можно накопить на достойную пенсию. Так, эксперты советуют задуматься о старости не в 50, а в 30 лет и откладывать от 10% до 15% своего дохода. 

Кроме того, следует отказаться от ненужных трат, сообщает "Лайф". Вредные привычки, развлечения, ненужные вещи могут "сожрать" до 40% заработанных денег.

Из непредвиденных доходов лучше откладывать половину. Нужно помнить, что 1 млн сбережений на счете дает 50-60 тыс. руб. в год. Неплохо также попробовать монетизировать талант. Увлечения могут приносить прибыль: нарисованную картину или самостоятельно испеченный торт можно продать.

Наконец, необходимо подумать и о пассивном доходе. Акции крупных компаний и недвижимость приносят владельцам прибыль, напоминает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА

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