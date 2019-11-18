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Индексация пенсий: как схитрить и получить повышенные выплаты

Индексация пенсий: как схитрить и получить повышенные выплаты
Фото: www.globallookpress.com
В ПФР гарантировали прожиточный минимум для всех

С 1 января 2020 г. российских пенсионеров ожидает очередное повышение пенсий примерно на 1 тысячу рублей. Правда, есть исключения: новогодняя индексация не коснется военных – для них запланировано увеличение выплат на 4% с 1 октября 2020 г., и получателей социальных пенсий – для них индексация на 7% будет проведена в апреле 2020 года.

Не положена прибавка также старикам, которые имеют право на заслуженный отдых, но предпочитают продолжать трудиться. Им все пересчеты и индексации сделают тогда, когда они бросят работу. Но тут есть лазейка: человек может уволиться, получить перерасчет и вновь устроиться на работу.

"Как только человек перестанет работать (в том числе временно), он получит все пропущенные индексации. Произойдет это со следующего месяца после увольнения", – пишет "АиФ" со ссылкой на Пенсионный фонд.

При этом в ПФР напомнили, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если человек "не наработал" до такого уровня, ему установят социальную доплату.

О выплатах неработающим пенсионерам "Утро" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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