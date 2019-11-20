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Безработным россиянам начислят стаж для пенсии

Безработным россиянам начислят стаж для пенсии
Фото: www.globallookpress.com
Сидеть 3 года с ребенком больше не выгодно

В страховой стаж гражданина РФ могут быть включены периоды, когда человек не работал, но есть несколько условий. Соответствующее разъяснение дали в Пенсионном фонде (ПФР).

Например, служба в армии, рождение ребенка, уход за инвалидом могут быть зачтены в стаж. Но только в том случае, если до и после периода без официального трудоустройства по указанным причинам человек работал, передает ТАСС.

Иначе говоря, если парня забрали в армию сразу после школы, год службы в стаж не войдет. Но если он успеет хоть немного поработать до призыва – время службы приплюсуют к страховому стажу. С рождением ребенка так же – не работавшим до декрета мамочкам уход за малышом пенсию в старости не прибавит.

Кстати, родителям важно помнить такой момент: хоть "сидеть" в отпуске по уходу за ребенком мама или папа могут, пока их чаду не исполнится 3 года, и место на работе их дождется, но в стаж войдут только первые 1,5 года. Для тех, кто родит второго, будучи в отпуске с первым малышом, существуют особые правила.

В общей сложности таких "безработных" периодов, учитывающихся при расчете пенсии, может набежать не более 6 лет. Важно помнить, что только на их основании страховая пенсия выплачиваться не будет, уточняет "Царьград".

Ранее "Утро" писало, сколько пенсионных баллов можно получить, ухаживая за ребенком или инвалидом.

Николай ВИКТОРОВ

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