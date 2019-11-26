Пожилым людям придется затянуть пояса

Заработать на приличную пенсию удастся лишь единицам россиян, остальные не смогут этого сделать из-за новой схемы расчета пенсионного вознаграждения.

Об этом рассказала "АиФ" профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова.

Она подчеркнула, что автоматическое снижение размера пенсий заложено в нынешнем механизме их расчета. Эксперт напомнила, что у большинства россиян зарплата не растет, значит, пенсионных баллов они с каждым годом получают все меньше. А те граждане, чья ежемесячная зарплата равна прожиточному минимуму, могут вообще остаться без страховой пенсии.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева подтвердила, что для того, чтобы заработать за год максимум баллов, заработок должен быть равен предельному:

"В этом году надо получать зарплату не меньше 96 тыс. руб. в месяц, а в следующем уже 107 тыс. рублей".

В то же время при зарплате в 20 тыс. можно заработать всего 2 балла за год, а это составит прибавку меньше 200 руб. к будущей пенсии, добавила Тучкова.

"Как можно наказывать людей за низкую зарплату? Разве это их вина?" -

недоумевает эксперт.

По мнению специалиста, новая схема расчета пенсий является в корне неверной, однако она уже запущена в действие.