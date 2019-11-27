Россиянам на заслуженном отдыхе обещают бонусы

Советский стаж в следующем году будет в цене из-за индексации и увеличения пенсионного бала.

Последний вырастет до 93 руб., отметила юрист Ирина Сивакова. А советский стаж, пояснила она PRIMPRESS, обеспечит будущего пенсионера большим количеством баллов.

А еще он является гарантией назначения пенсии, так как с 2020 года для этого понадобится 11 лет подтвержденного стажа, уточняет "ФедералПресс".