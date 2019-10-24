Опубликован перечень условий, при которых гражданам РФ полагаются пенсионные баллы без страховых взносов

В России предусмотрено несколько причин, по которым людям трудоспособного возраста, но временно не работающим, продолжат прибавлять стаж, необходимый для выплаты страховой пенсии в старости.

Во время ухода за новорожденным ребенком в первые 1,5 года начисляется по 1,8 балла за год, сообщает "МК" со ссылкой на Пенсионный фонд Карелии. При рождении второго ребенка – плюс 3,6 балла, третьего – плюс 5,4 балла.

Начислят 1,8 балла за год ухода за инвалидом или человеком старше 80 лет. Солдатам-срочникам, а также супругам военнослужащих и дипломатов, командированных в места, где трудно найти работу, тоже полагается по 1,8 балла в год.

Главное, что человек, претендующий на пенсионные баллы за время, когда за него не шли отчисления в Пенсионный фонд, работал до и после наступления этого периода. Если к пенсионному возрасту у человека есть только "нестраховые" пенсионные баллы, страховую пенсию ему не назначат.