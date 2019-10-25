Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Деньги можно будет забрать даже в 50 лет.
Не дожидаясь, пока наступит официальный пенсионный возраст, россияне могут получить выплаты – при условии, что после начала отчислений прошло 30 лет. То есть если начать копить уже в молодости, к 50 годам вполне реально выйти на пенсию досрочно. Речь идет о системе Гарантированного пенсионного плана, детали которого раскрыли СМИ, отмечает Rns.online.
Участие в новой пенсионной системе – добровольное. Если есть желание накопить на старость, можно делать личные взносы в негосударственные фонды. Размеры выплат не ограничены. При этом взносы освободят от НДФЛ. Однако это касается лишь сумм, которые составляют менее 6% от уровня зарплаты, отмечает RT. Присоединиться можно, либо подав заявление через Госуслуги, либо написав заявление на имя работодателя, сообщает сайт телеканала "360". Плюсом, как отмечают эксперты, станет возможность снять накопления в экстренном случае (например, тяжелой болезни) или передать их по наследству.
Гарантированный пенсионный план планируется ввести с 2021 года. Он заменит индивидуальный пенсионный капитал, который так и не внедрили, напоминает "Российская газета".
На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"