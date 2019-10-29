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Россиян ждет новая система пенсионных накоплений

Россиян ждет новая система пенсионных накоплений
Фото: www.globallookpress.com
Государство поддержит население и простимулирует взносы

Россиянам представили новую систему добровольных пенсионных накоплений, так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП). Добровольная система даст людям возможность самим финансировать свою будущую негосударственную пенсию. Проект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Взносов на такую пенсию предполагается отчислять не больше, чем 6% от зарплаты, передает РИА Новости. При этом размер взноса человек определит сам. Отчисление до 6% освободит работника от налога на доход физических лиц.

План также предусматривает, что если работодатель участвует в софинансировании взносов граждан, то он получит льготу в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, отмечает агентство "ФедералПресс". Если человек решил, что будет платить более 6%, то система подразумевает социальный вычет, ограниченный суммой в 120 тыс рублей, подчеркивает телеканал "360". Программа позволит несколько раз менять размер взноса, а также приостанавливать отчисления сроком до 5 лет. 

Система, по словам Моисеева, позволит россиянам доходно и без споров с пенсионными фондами копить на старость, пишет портал URA.RU.

Полина ИВАНОВА
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